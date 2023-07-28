Ini 2 Penyebab LPG 3 Kg Langka

JAKARTA - Ini penyebab LPG 3 kilogram (kg) langka di berbagai daerah. Isu kelangkaan LPG 3 kg bahkan sudah didengar oleh Presiden Jokowi sampai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.

Bedasarkan pengamatan Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menyatakan terdapat dua penyebab dari kelangkaan LPG 3 kg. Penyebab pertama sebab terbatasnya kouta LPG 3 kg, lalu penyebab kedua yakni terdapat perpindahan konsumen dari pengguna LPG 5 kg dan LPG 12 kg non subsidi beralih ke LPG 3 kg subsidi.

"Perpindahan ini akan meningkatkan permintaan dari gas LPG 3 kg yang disubsidi," kata Fahmy dalam siaran Market Review di IDX Channel.

Fahmi menjelaskan bahwa masyarakat yang beralih menggunakan LPG 3 kg disebabkan oleh perbedaan harga yang cukup tinggi antara LPG 3 kg subsidi dengan LPG 12 kg non subsidi.

"Kalau 3 kg itu harga subsidi sekitar Rp6.300 per kg tapi kalau untuk 12 kg itu harganya Rp17.000 per kg, ini cukup tinggi sehingga ini menggoda konsumen untuk migrasi," kata Fahmi.