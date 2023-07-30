Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Siapa Pemilik Beach Klub La Brisa Bali yang Selalu Ramai Dikunjungi Turis?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |09:34 WIB
Siapa Pemilik Beach Klub La Brisa Bali yang Selalu Ramai Dikunjungi Turis?
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
JAKARTA- Siapa pemilik beach klub La Brisa Bali yang selalu ramai dikunjungi turis menarik untuk diulas. Berlokasi di Canggu, Bali La Brisa merupakan tempat klub pantai yang menawarkan nuansa berbeda dari yang lainnya. Konsep yang diusung adalah bernuansa tropis.

Anda bisa duduk santai di atas bean bags atau berenang di kolam renang yang menghadap langsung ke laut lepas. Dengan fasilitas tersebut, beberapa masyarakat ingin tahu siapa pemilik dari beach klub La Brisa Bali.

Lantas siapa pemilik beach klub La Brisa Bali? simak jawabannya di sini. Ternyata pemilik bernama Gonzalo dan Sandra Assiego dari Spanyol. Keduanya membuat resort yang telah beroperasi 2017 ini sangat eksotis.

Pasalnya, La Brisa Bali dibangun menggunakan kayu reklamasi dari lebih dari 500 kapal nelayan tua yang dihias dengan tangan ahli

