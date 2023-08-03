Pendaftaran CPNS Resmi Dibuka September 2023

JAKARTA - Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dibuka pada September 2023.

Adanya konfirmasi diberi tahu oleh Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mohammad Averrouce yang mengungkapkan terkait proses seleksi CPNS 2023.

"Saat ini kami finalisasi validasi usulan formasi dari kementerian, lembaga, dan pemda, kemudian penetapan formasi bisa dilakukan pada Agustus. Semoga September pembukaan CPNS bisa dilakukan," katanya kepada Okezone, pada senin 31 Juli 2023.