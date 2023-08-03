Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pendaftaran CPNS Resmi Dibuka September 2023

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |07:02 WIB
Pendaftaran CPNS Resmi Dibuka September 2023
Seleksi CPNS 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dibuka pada September 2023.

Adanya konfirmasi diberi tahu oleh Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mohammad Averrouce yang mengungkapkan terkait proses seleksi CPNS 2023.

"Saat ini kami finalisasi validasi usulan formasi dari kementerian, lembaga, dan pemda, kemudian penetapan formasi bisa dilakukan pada Agustus. Semoga September pembukaan CPNS bisa dilakukan," katanya kepada Okezone, pada senin 31 Juli 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Seleksi CPNS CPNS 2023 Calon cpns PNS
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183269/mentan_amran-SuP6_large.jpg
Amran Copot ASN yang Sewakan Lahan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183168/gaji_pns-haH2_large.jpg
Ini Rincian dan Besaran Gaji Pensiunan PNS Terbaru yang Cair di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182889/ai-5vmw_large.jpg
PNS Harus Siap di Era AI, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182538/pns-10JP_large.jpeg
Gaji Pensiunan PNS Naik? Ini Besarannya yang Cair di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180363/pns-QvEt_large.jpeg
Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025, Cek Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178652/pns-0wLr_large.jpeg
Cara dan Syarat Mencairkan Dana Pensiunan PNS di Taspen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement