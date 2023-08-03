Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

10 Orang Paling Tajir di Indonesia, Low Tuck Kwong Masih Belom Ada yang Kalahin

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |06:35 WIB
10 Orang Paling Tajir di Indonesia, Low Tuck Kwong Masih Belom Ada yang Kalahin
Orang Terkaya RI Low Tuck Kwong (Foto: Forbes)
A
A
A

JAKARTA - Low Tuck Kwong jadi orang paling kaya di Indonesia. Dirinya ada di atas Hartono bersaudara dalam daftar orang terkaya di dunia.

Dilansir dari Forbes, harta Low Tuck Kwong sendiri mengalami penurunan menjadi USD1,3 miliar setara dengan Rp19,7 triliun. Hal itu membuat total harta yang ia miliki mencapai USD26,4 miliar atau setara Rp400,7 triliun.

Dengan kekayaan tersebut, Low Tuck Kwong berada di peringkat 58 daftar orang terkaya dunia.

Sementara itu, harta yang dimiliki oleh Hartono bersaudara sendiri mencapai USD51,4 miliar setara dengan Rp779,9 triliun (kurs Rp15.173 per USD).

Berdasarkan urutan miliarder dunia, Budi Hartono sendiri berada di peringkat 61 orang terkaya dunia, dengan harta USD26,3 miliar atau setara Rp399,1 triliun.

Sedangkan Michael Hartono sendiri berada pada peringkat 66 orang terkaya dunia dengan harta USD25,1 miliar atau setara Rp380,8 triliun.

Hartono bersaudara ini memiliki peningkatan kekayaan hingga 0,57% atau sekitar USD148 juta. Hal ini diketahui melalui harta dari Hartono bersaudara ini yang berasal dari banyak sektor termasuk digital. Kekayaan Budi dan Michael diperoleh dari saham di Bank Central Asia (BCA). Kemudian usaha rokok kretek, Djarum.

Halaman:
1 2
