Dari Mana Asal InDrive?

JAKARTA - Dari Mana Asal inDriver? Mari kita ulas dalam artikel ini. InDrive merupakan platform transportasi online di Indonesia.

Paltform baru yang kini telah tersedia di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) turut menawarkan fitur unik yang penumpang dan pengemudi dapat menegosiasikan harga untuk setiap perjalanan.

Pasalnya, emiten teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) tidak menganggap InDrive menjadi pesaing di kelasnya.

Meskipun Gojek memang terus mendominasi pasar, namun inDrive mampu menarik perhatian para pengguna dengan model bisnis yang berbeda.

Lantas dari mana asal inDriver, melansir dari Okezone, Jakarta, Jumat (4/8/2023).