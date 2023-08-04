Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dari Mana Asal InDrive?

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |21:09 WIB
Dari Mana Asal InDrive?
Ojek online. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dari Mana Asal inDriver? Mari kita ulas dalam artikel ini. InDrive merupakan platform transportasi online di Indonesia.

Paltform baru yang kini telah tersedia di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) turut menawarkan fitur unik yang penumpang dan pengemudi dapat menegosiasikan harga untuk setiap perjalanan.

Pasalnya, emiten teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) tidak menganggap InDrive menjadi pesaing di kelasnya.

Meskipun Gojek memang terus mendominasi pasar, namun inDrive mampu menarik perhatian para pengguna dengan model bisnis yang berbeda.

Lantas dari mana asal inDriver, melansir dari Okezone, Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170898/ojol-4YPQ_large.jpg
Temui Pimpinan DPR, Driver Ojol Tuntut Aturan Resmi soal Tarif Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170464/demo_ojol_hari_ini-lMHj_large.jpg
Demo Ojol 17 September Diharapkan Hasilkan Solusi Win-Win Bagi Semua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170456/aksi_demo_ojol-IW1T_large.jpg
Ojek Online Gelar Aksi Demo Hari Ini, Apa Tuntutannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170333/ojol-5yHV_large.jpg
Ada Aksi Demo 17 September, Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170069/menko_airlangga-CSMX_large.jpg
Prabowo Beri Diskon 50 Persen Iuran BPJS untuk Ojol, Supir hingga Kurir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167746/ojek_online-IAHa_large.jpg
Berapa Penghasilan Driver Ojol Setiap Bulan? Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement