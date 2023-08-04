Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Daftar Perusahaan BUMN dengan Gaji Besar, Fresh Graduate Wajib Tahu!

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |07:01 WIB
Daftar Perusahaan BUMN dengan Gaji Besar, Fresh Graduate Wajib Tahu!
Perusahaan BUMN bergaji besar (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Berikut daftar perusahaan BUMN yang berikan gaji besar bagi fresh graduate.

Seperti yang telah diketahui, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan yang banyak diminati oleh para calon pekerja.

Berikut ini daftar perusahaan milik BUMN yang berikan gaji besar bagi fresh graduate melansir berbagai sumber, Kamis (3/8/2023):

1. PT Telkom Indonesia

Terkenal sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia menawarkan peluang karir bagi fresh graduate.

Selain fasilitas dan pengembangan karyawan, perusahaan plat merah ini juga memberikan gaji besar. Gaji yang ditawarkan kisaran Rp 8 juta - Rp 10 juta untuk lulusan baru.

2. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)

PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN adalah BUMN yang mengurusi pada sektor semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Ternyata, PLN menawarkan gaji yang bagus untuk seorang fresh graduate.

Di perusahaan BUMN satu ini, fresh graduate kabarnya bisa mendapatkan gaji berkisar Rp6 - Rp7 juta. Hal Itu, belum termasuk fasilitas dan tunjangan yang akan diberikan.

