Berapa Dividen yang Diterima Sandiaga Uno?

JAKARTA - Berapa dividen yang diterima Sandiaga Uno? menarik untuk diketahui. Pasalnya Sandiaga kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata di Kabinet Indonesia Maju.

Sandiaga Salahuddin Uno beberapa bulan yang lalu baru saja memperoleh dividen dari PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG).

Sebelumnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perseroan pada 15 Mei 2023, telah diputuskan bahwa Saratoga akan membagikan dividen tunai sebesar Rp1,01 triliun dengan nilai Rp75 per sahamnya. Pembagian dividen ini telah rampung pada Rabu, 14 Juni 2023 yang lalu.

Dari Rp1,01 triliun dividen tunai yang dibagikan tersebut, Sandiaga Uno mendapat bagian sebesar Rp218,8 miliar. Angka tersebut sesuai dengan 2,9 miliar lembar saham SRTG yang dimilikinya atau yang setara dengan 21,5% total saham Saratoga. Berdasar informasi yang sudah dipublikasi, dividen yang baru diterima Sandiaga Uno tersebut akan menggenapi harta kekayaannya menjadi Rp11,2 triliun.

Sebagian besar harta kekayaan Sandiaga Uno berasal dari Surat Berharga. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Sandiaga Uno pada 2022. Tercatat 90% harta kekayaannya datang dari Surat Berharga. Itu Rp9,94 triliun dari total Rp10,99 triliun kekayaannya.

Saratoga adalah perusahaan rintisan Sandiaga Uno bersama konglomerat ternama Indonesia, Edwin Soeryadjaya. Sejak didirikan pada 1997 silam, Saratoga terus berkembang hingga saat ini. Mereka menanamkan investasi dalam sektor energi, logam mulia, infrastruktur teknologi, produk dan layanan kesehatan, logistik dan distribusi, serta ruang digital.