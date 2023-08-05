Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Isyarat Bus Ingin Menyalip di Jalur Pantura, Pahami agar Selamat!

Hafizhuddin , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |16:16 WIB
3 Isyarat Bus Ingin Menyalip di Jalur Pantura, Pahami agar Selamat!
3 Isyarat Bus Menyalip di Jalur Pantura yang Wajib Diketahui. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA – Bus di jalur Pantura punya isyarat tertentu saat melintas di malam hari. Isyarat ini mesti diketahui pengendara-pengendara lain supaya aman dan selamat.

Menyalip dalam berkendara tentu memiliki risiko dan berbahaya jika tidak dilakukan dengan benar. Ditambah bila dilakukan di malam hari, dan kebetulan hendak melakukannya di belakang sebuah bus. Komplet bahayanya.

Dilansir dari Instagram @pt_jasaraharja (2/7/2023), sein pada umumnya digunakan untuk memberi informasi pada pengendara lain yang berada di jangkauan cahaya sein kita, ke mana arah kendaraan kita akan bergerak. Namun, hal ini menjadi pengecualian jika berbicara soal mekanisme kerja bus malam

Setidaknya ada 3 isyarat yang sudah sering digunakan oleh bus-bus malam di Jalur Pantura, antara lain:

1. Sein Kanan Panjang

Ini memang sudah lumrah terjadi dan menjadi ketentuan menyalip bahkan bagi mobil pribadi. Namun, jika sudah bus malam yang melakukannya, alih-alih ingin sekadar memberitahu kendaraan di depannya bahwa bus ingin menyalip, sopir bus yang baik akan melakukannya seraya menginfokan pada kendaraan di belakangnya bahwa lajur arah berlawanan kosong dan Anda bisa mengikutinya bila hendak menyalip.

Bus malam yang melakukan ini sedang berupaya menyalip kendaraan di depannya juga.

2. Sein Kanan Disusul Kiri

Ini isyarat paling penting yang perlu Anda perhatikan ketika berkendara di malam hari mengikuti sebuah bus. Bus malam yang melakukan itu artinya hendak menginfokan pada kendaraan di belakangnya bahwa sedang ada kendaraan di lajur arah berlawanan dan ruang yang tersisa untuk menyalip hanya tersisa untuk bus saja, tidak bisa untuk kendaraan di belakangnya atau riskan bila dilakukan.

Bus malam yang melakukan ini sedang berupaya menyalip kendaraan di depannya juga.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
