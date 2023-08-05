Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ini Dia Bendungan Terpanjang di Asean

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |21:05 WIB
Ini Dia Bendungan Terpanjang di Asean
Bendungan Terpanjang di Asean. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Bendungan Semantok menjadi bendungan terpanjang di Asia Tenggara (Asean). Bendungan ini terletak di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Adapun kapasitas bendungan mampu menampung air sebesar 32.673.519 m3. Berfungsi juga mereduksi banjir hingga 137 m3/detik pada kawasan hilir dan menyediakan pasokan air bersih & irigasi.

Bendungan ini juga diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Desember 2022 lalu, ditetapkan MURI sebagai bendungan terpanjang di kawasan Asia Tenggara.

Presiden Joko Widodo Resmikan Bendungan Semantok Nganjuk

Lantaran bendungan memiliki peran besar bagi lingkungan, peran itu di antaranya untuk memperkuat ketahanan pangan, mencegah dan mengendalikan banjir, hingga menjadi tempat pariwisata. Tahap pengerjaan bendungan Semantok selama 5 tahun dengan dana APBN sebesar Rp2,5 triliun.

Melansir dari Instagram Direktorat Jendral Sumber Daya Air @pupr_sda, Sabtu (5/8/2023), ada yang sudah pernah ke Bendungan Semantok?

Dalam upaya meningkatkan produksi pertanian di wilayah Jawa Timur, bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 32,67 juta m3 yang bersumber dari aliran sungai Semantok dengan luas area genangan sebesar 365 hektare. Bendungan Semantok akan menyuplai daerah irigrasi di Nganjuk seluas 1.900 hektare (he).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/470/3172826/bendungan-eI9Q_large.jpg
Pembangunan Bendungan Bulango Ulu Dipercepat, Progres 89,2%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/470/3156043/bendungan-Z5cA_large.jpg
Penampakan Bendungan Budong-Budong demi Atasi Kekeringan dan Perkuat Ketahanan Pangan, Bisa Hasilkan Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3151061/waduk_cirata-n8ro_large.jpg
4 Fakta Ikan dari Waduk Cirata Tidak Layak Makan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/320/3150358/waduk_cirata-PNY5_large.jpg
Ikan Waduk Cirata Mengandung Merkuri Tinggi, Menteri KKP: Tidak Layak Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/470/3144360/bendungan-6i4X_large.jpg
Penampakan Bendungan Tamblang Bali Hampir Rp1 Triliun, Bisa Hasilkan Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/470/3131605/bendungan-rKVL_large.jpg
Jadi Sumber Air Baku dan Ketahanan Pangan, Pembangunan Bendungan Jragung Ditargetkan Rampung Tahun Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement