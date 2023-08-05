Ini Dia Bendungan Terpanjang di Asean

JAKARTA - Bendungan Semantok menjadi bendungan terpanjang di Asia Tenggara (Asean). Bendungan ini terletak di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Adapun kapasitas bendungan mampu menampung air sebesar 32.673.519 m3. Berfungsi juga mereduksi banjir hingga 137 m3/detik pada kawasan hilir dan menyediakan pasokan air bersih & irigasi.

Bendungan ini juga diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Desember 2022 lalu, ditetapkan MURI sebagai bendungan terpanjang di kawasan Asia Tenggara.

Lantaran bendungan memiliki peran besar bagi lingkungan, peran itu di antaranya untuk memperkuat ketahanan pangan, mencegah dan mengendalikan banjir, hingga menjadi tempat pariwisata. Tahap pengerjaan bendungan Semantok selama 5 tahun dengan dana APBN sebesar Rp2,5 triliun.

Melansir dari Instagram Direktorat Jendral Sumber Daya Air @pupr_sda, Sabtu (5/8/2023), ada yang sudah pernah ke Bendungan Semantok?

Dalam upaya meningkatkan produksi pertanian di wilayah Jawa Timur, bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 32,67 juta m3 yang bersumber dari aliran sungai Semantok dengan luas area genangan sebesar 365 hektare. Bendungan Semantok akan menyuplai daerah irigrasi di Nganjuk seluas 1.900 hektare (he).