Produksi Kilang Tembus 46,3 Juta Barrel pada Semester I-2023

JAKARTA - Kilang Pertamina Balikpapan sudah mengolah 46,3 juta barrel minyak mentah sepanjang periode Januari-Juni 2023. Jumlah itu naik 5,8% dari Januari-Juni 2022 lampau. Jumlah tersebut dicapai dengan kapasitas produksi 260 ribu barrel per hari.

”Sebanyak separo atau 50 persen lebih minyak mentah itu diolah menjadi gasoil atau produk-produk solar, yaitu solar, pertadex, dan dexlite,” kata Humas Kilang Balikpapan Ely Chandra Peranginangin dikutip Antara, Minggu (6/8/2023).

Sebagian lagi untuk memproduksi gasoline atau pertalite, pertamax, pertamax turbo, termasuk juga avtur atau bahan bakar pesawat terbang.

Produk dari Kilang Balikpapan utamanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan Kalimantan, Sulawesi, dan bagian timur Indonesia.

Menurut Chandra Peranginangin, satu indikator kehandalan kilang adalah jumlah minyak mentah yang diolahnya.