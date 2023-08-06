Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Intip Pendapatan Driver Gojek, Maxim hingga Grab di Sini

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |07:15 WIB
Intip Pendapatan Driver Gojek, Maxim hingga Grab di Sini
Intip Pendapatan Driver Ojek Online. (foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Penghasilan ojek online (ojol) menarik untuk diketahui. Apalagi aplikasi transportasi online ini semakin beragam di Indonesia.

Menjadi driver ojol pun semakin diminati karena jam kerja fleksibel hingga penghasilan yang lumayan.

Ternyata perbandingan besar penghasilan dari Gojek, Maxim, dan Grab di kutip dari YouTube Shorts Koplojowo, diwawancarai tiga pengemudi dari platform ojol yang berbeda dan ditanyai berapa penghasilan yang mereka dapatkan sehari-hari.

ojol

Rupanya seorang pengemudi Gojek diketahui bisa mendapatkan penghasilan Rp100.000 dalam sehari.

"Rp100 ribu lebih deh pak. Sekarang kan tarifnya udah Rp10.400 an," kata si driver Gojek yang tak disebutkan namanya.

Kemudian, seorang driver Maxim mengaku bisa menghasilkan hingga Rp250.000 dalam sehari.

