Gerak Cepat, Kementan Salurkan Bantuan 2,3 Ton Pangan Untuk Masyarakat Papua Terdampak Cuaca Ekstrem

PAPUA - Kementerian Pertanian (Kementan) merespon cepat terkait adanya cuaca ekstrem yang mengakibatkan 6 warga Puncak Papua meninggal dunia beberapa hari lalu. Terbaru, kementan memberikan bantuan pangan sebanyak 2,3 ton berupa beras, minyak goreng, biskuit, mie instan dan juga buah-buahan.

Ketua Tim Terpadu Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Puncak, Darwin Tobing menyampaikan terima kasih atas bantuan pemerintah pusat dalam hal ini jajaran Kementan yang secara cepat mengirim bantuan pangan terhadap masyarakat terdampak cuaca esktrem di Puncak Papua.

"Kami sampaikan terimakasih karena kementan memberi bantuan terhadap masyarakat terdampak cuaca ekstrem secara cepat. Saya kira ini sangat bermanfaat untuk masyarakat di tiga distrik yang terdampak yaitu Agandugume, Lambewi dan Oneri," ujar Darwin di Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Puncak, Jalan Haetubun Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, pada Senin, (7/8/2023).

Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Papua, Martina Lestari mengatakan bahwa bantuan pangan ini merupakan instruksi dan perintah langsung Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) yang menginginkan kondisi Puncak Papua segera pulih pasca diterjang cuaca ekstrem.