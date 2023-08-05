Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Mentan SYL Ajak Petani Serdang Bedagai Gunakan KUR sebagai Akses Modal

Imam Rachmawan , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |11:19 WIB
Mentan SYL Ajak Petani Serdang Bedagai Gunakan KUR sebagai Akses Modal
Mentan SYL mengajak para petani di Kabupaten Serdang Begadai untuk memanfaatkan KUR. (Foto: dok. Kementan)
A
A
A

SERDANG BEDAGAI - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengajak para petani di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara untuk memanfaatkan KUR dan memaksimalkan penggunaan alsintan sebagai upaya bersama dalam meningkatkan produktivitas.

"Serdang Bedagai harus memanfaatkan KUR untuk beli Alsintan. Jangan takut, sebab dari lahan 1 hektare lahan yang panen, kita bisa mendapat Rp 30 juta. Karena satu hektare lahan bisa menghasilkan padi 8 ton. Jadi biarkan nanti mesin itu yang akan membayar cicilannya," ujar SYL usai menggelar Rakor Menghadapi Dampak El Nino bersama Gubernur Edy Rahmayadi, Sabtu (5/8/2023).

SYL mengatakan, dengan penggunaan alsintan maka percepatan tanam dapat dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Karena itu, el nino bukan alasan bagi petani untuk tidak melakukan tanam.

Yang terpenting, kata dia, petani mau memanfaatkan air yang masih tersedia pada setiap irigasi yang ada.

"Pertanian itu sifatnya sustainable. Petani boleh mengambil KUR, sepanjang itu dipakai modal kerja, jangan ragu-ragu. Jangan bergantung pada bantuan yang kalo rusak dikit pasti digeletakin mangkrak," katanya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil menambahkan bahwa sumbet dana KUR pertanian dialokasikan Rp 100 triliun untuk paket percepatan dan pertanaman.

Dana KUR pertanian ini dapat digunakan kelompok tani sebagai akses permodalan dalam mengembangkan usaha taninya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/11/3184483//bri_fasilitasi_sindikasi_pembiayaan_bagi_pt_ssms-NDi6_large.jpeg
Dukung Industri Sawit Nasional, BRI Fasilitasi Sindikasi Pembiayaan Rp5,2 Triliun bagi PT SSMS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/1/3184469//kemenbud_lasqi-iv76_large.jpg
Terima Audiensi LASQI, Menbud Fokuskan Pembentukan Ekosistem Qasidah Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/11/3184397//ilustrasi_membeli_rumah_pertama-BXrt_large.jpg
Beri Keringanan NPOPTKP BPHTB, Pemprov DKI Jakarta Mudahkan Warga Punya Rumah Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/11/3184383//kitkat_gold-4sZB_large.jpg
Transparansi Investasi: Konsumen Bisa Scan Keaslian KitKat Gold Kapan Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/11/3184325//bri_asra_2025-i5Cs_large.jpeg
Buktikan Kepemimpinan Keberlanjutan di Asia, BRI Raih Tiga Penghargaan ASRA 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/11/3184254//bri_program_yok_kita_gas-DxAR_large.jpeg
Inovasi Daur Ulang Sampah Plastik BRI Dapat Dukungan Menteri UMKM dan Raffi Ahmad
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement