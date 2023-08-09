Abang Ojol Perhatian! Ini Tips agar Orderan Maxim Masuk Terus

JAKARTA – Berikut tips dan kebiasaan yang bisa tingkatkan rasio permintaan order driver Maxim.Patut diingat bahwa segala tips-tips, kebiasaan-kebiasaan, ataupun kiat-kiat melakukan sesuatu yang didasari tujuan untuk memberi hasil terbaik, umumnya memiliki tingkat keberhasilan tinggi bila yang melakukannya masih sedikit.

Tidak terlepas bagi tips agar orderan Maxim selalu lancar, seperti berikut ini:

1. Selalu Luangkan Waktu pada Jam Sibuk

Ramainya orderan transportasi online biasanya tergantung pada jam-jam sibuk, seperti jam berangkat sekolah atau kantor di pagi hari yakni sekitar pukul 06.00-09.00. Selain itu jam pulang sekolah atau kantor yakni pukul 16.00-19.00.

Beri target pada penentuan jam kerja Anda. Lalu pastikan jam sibuk selalu berada pada waktu-waktu Anda bekerja.

2. Latih Akun

Cara selanjutnya adalah dengan melatih akun untuk mendapatkan orderan. Anda bisa mengaktifkan akun di saat hujan dan malam hari atau di waktu dimana banyak driver yang sedang tidak aktif.

Dengan latihan tersebut, kemungkinan akan ada orderan yang masuk dan akun Anda lama kelamaan akan mudah mendapatkan orderan.

3. Selalu Terima Orderan Bintang

Apabila ada orderan yang masuk dari akun bertanda bintang, sebaiknya jangan pernah menolaknya. Pasalnya, akun berbintang biasanya memiliki pengaruh positif. Jangan lupa juga untuk meminta rating kepada penumpang tersebut setelah selesai mengantar.