Intip 5 Cara Kerja Ojek Online Gojek dan Grab

JAKARTA - Mengintip cara kerja ojek online (ojol) Gojek dan Grab yang menarik untuk dibahas.

Kedua ojek online ini memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat di Indonesia.

Perjalanan teknologi ojek online Gojek dan Grab mampu membawa dampak besar di dunia transportasi dan mobilitas. Selain fitur antar jemput, kedua ojek online ini menyediakan layanan terkait pengiriman makanan, barang dan lainnya.

Dirangkum Okezone Rabu (9/8/2023), berikut cara kerja ojek online Gojek dan Grab.

1. Konsumen Melakukan Pemesanan

Cara kerja Gojek dan Grab hampir sama dan terbilang cukup sederhana. Pertama, pelanggan menggunakan aplikasi untuk mengirimkan orderan atau memesan jasa kepada driver. Kemudian pelanggan terlebih dahulu memasukan alamat penjemputan dan alamat tujuan.

Setelah itu, pelanggan akan menentukan metode pembayaran. Terdapat dua sistem pembayaran yakni tunai dan non-tunai.

Layanan non-tunai, Gojek memiliki sistem pembayaran menggunakan Go-Pay. Sementara, pengguna Grab dapat melakukan pembayaran lewat OVO.

2. Aplikasi Memproses Pesanan

Aplikasi segera memproses pesanan baik jasa maupun barang. Aplikasi menghubungkan pelanggan dengan masing-masing driver terdekat dengan algoritma yang sangat rumit. Aplikasi dari driver akan memberikan laporan terkait posisi driver kepada konsumen.