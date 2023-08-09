Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Intip 5 Cara Kerja Ojek Online Gojek dan Grab

Himayatul Azizah , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |05:04 WIB
Intip 5 Cara Kerja Ojek <i>Online</i> Gojek dan Grab
Ojek online. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Mengintip cara kerja ojek online (ojol) Gojek dan Grab yang menarik untuk dibahas.

Kedua ojek online ini memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat di Indonesia.

 BACA JUGA:

Perjalanan teknologi ojek online Gojek dan Grab mampu membawa dampak besar di dunia transportasi dan mobilitas. Selain fitur antar jemput, kedua ojek online ini menyediakan layanan terkait pengiriman makanan, barang dan lainnya.

Dirangkum Okezone Rabu (9/8/2023), berikut cara kerja ojek online Gojek dan Grab.

 BACA JUGA:

1. Konsumen Melakukan Pemesanan

Cara kerja Gojek dan Grab hampir sama dan terbilang cukup sederhana. Pertama, pelanggan menggunakan aplikasi untuk mengirimkan orderan atau memesan jasa kepada driver. Kemudian pelanggan terlebih dahulu memasukan alamat penjemputan dan alamat tujuan.

Setelah itu, pelanggan akan menentukan metode pembayaran. Terdapat dua sistem pembayaran yakni tunai dan non-tunai.

Layanan non-tunai, Gojek memiliki sistem pembayaran menggunakan Go-Pay. Sementara, pengguna Grab dapat melakukan pembayaran lewat OVO.

2. Aplikasi Memproses Pesanan

Aplikasi segera memproses pesanan baik jasa maupun barang. Aplikasi menghubungkan pelanggan dengan masing-masing driver terdekat dengan algoritma yang sangat rumit. Aplikasi dari driver akan memberikan laporan terkait posisi driver kepada konsumen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170898/ojol-4YPQ_large.jpg
Temui Pimpinan DPR, Driver Ojol Tuntut Aturan Resmi soal Tarif Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170464/demo_ojol_hari_ini-lMHj_large.jpg
Demo Ojol 17 September Diharapkan Hasilkan Solusi Win-Win Bagi Semua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170456/aksi_demo_ojol-IW1T_large.jpg
Ojek Online Gelar Aksi Demo Hari Ini, Apa Tuntutannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170333/ojol-5yHV_large.jpg
Ada Aksi Demo 17 September, Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170069/menko_airlangga-CSMX_large.jpg
Prabowo Beri Diskon 50 Persen Iuran BPJS untuk Ojol, Supir hingga Kurir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167746/ojek_online-IAHa_large.jpg
Berapa Penghasilan Driver Ojol Setiap Bulan? Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement