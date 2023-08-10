Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KCIC Pastikan Pakai Tenaga Kerja Lokal di Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |07:10 WIB
KCIC Pastikan Pakai Tenaga Kerja Lokal di Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: MPI)
A
A
A


JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memastikan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung memakai tenaga kerja lokal.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyebut kalau saat ini para tenaga kerja lokal itu memang masih didampingi oleh pekerja asing.

 BACA JUGA:

"Jadi kalau kita bicara SDM untuk perbandingannya ya, jadi setiap satu SDM dari Tiongkok ini akan didampingi oleh 7 SDM lokal dengan tujuan kita bisa mendapatkan transfer ilmu," katanya dalam Spesial Dialogue Okezone, Rabu, 9 Agustus 2023.

Namun, dia berharap ke depannya hal ini bisa memberikan manfaat yang besar buat tenaga kerja lokal.

"Contohnya saat ini diawal mungkin pengoperasian KA mesti dioperasikan oleh masinis dari Tiongkok tapi dengan didampingi masinis dari Indonesia," ujarnya.

 BACA JUGA:

Meski begitu Eva menargetkan kalau pendampingan dari pekerja Tiongkok ini hanya sementara. Sehingga nantinya Indonesia bisa menggarap dan menjalankannya sendiri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184524/kereta_cepat_whoosh-37Zy_large.jpg
Diskon Whoosh 20%, Rombongan Naik Kereta Cepat Melonjak di November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182547/kereta_cepat-bRPF_large.png
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya Sebuah Keinginan, Bukan Kebutuhan Mendesak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178733/dony_oskaria-hZEU_large.jpg
Soal Utang Kereta Cepat, Bos Danantara: Tak Perlu Khawatir Whoosh Beri Banyak Manfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178398/kereta_cepat-gQOs_large.jpg
Polemik Utang Jumbo, China Paling Diuntungkan dari Proyek Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/470/3178182/ahy-iolV_large.jpg
AHY Buka Suara soal Nasib Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177725/kereta_cepat_whoosh-xVAe_large.jpg
6 Fakta Bom Waktu Utang Kereta Cepat Whoosh, Luhut Turun Tangan hingga Disebut Sudah Busuk
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement