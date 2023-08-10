KCIC Pastikan Pakai Tenaga Kerja Lokal di Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung









JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memastikan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) pada proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memastikan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung memakai tenaga kerja lokal.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyebut kalau saat ini para tenaga kerja lokal itu memang masih didampingi oleh pekerja asing.

"Jadi kalau kita bicara SDM untuk perbandingannya ya, jadi setiap satu SDM dari Tiongkok ini akan didampingi oleh 7 SDM lokal dengan tujuan kita bisa mendapatkan transfer ilmu," katanya dalam Spesial Dialogue Okezone, Rabu, 9 Agustus 2023.

Namun, dia berharap ke depannya hal ini bisa memberikan manfaat yang besar buat tenaga kerja lokal.

"Contohnya saat ini diawal mungkin pengoperasian KA mesti dioperasikan oleh masinis dari Tiongkok tapi dengan didampingi masinis dari Indonesia," ujarnya.

Meski begitu Eva menargetkan kalau pendampingan dari pekerja Tiongkok ini hanya sementara. Sehingga nantinya Indonesia bisa menggarap dan menjalankannya sendiri.