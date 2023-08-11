Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Paham Kesulitan Pelaku UMKM, Bahlil: Dulu Bikin Izin Usaha Susah

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |07:35 WIB
Paham Kesulitan Pelaku UMKM, Bahlil: Dulu Bikin Izin Usaha Susah
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia paham kesulitan UMKM. (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan sebagai orang juga pernah menjadi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), dirinya paham betul bagaimana perizinan berusaha masih menjadi momok bagi pelaku usaha.

“Dulu waktu saya bikin izin setiap meja harus ada yang saya 'tinggalkan'. Itu dulu. Dengan pengalaman itu, saya bilang tidak boleh lagi lewat-lewat meja. Semua lewat OSS (Online Single Submission) dan untuk UMKM itu gratis,” kata Bahlil dalam keterangannya, Jumat (11/8/2023)

Menteri Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya untuk dapat mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memudahkan perizinan berusaha.

"Saya tau Bapak Ibu bikin izin susah. Betul toh? Makanya, sebagai mantan UMK yang sekarang jadi Menteri Investasi, saya buat kebijakan lewat OSS. Saya pangkas semua administrasinya," imbuhnya.

Bahlil mendorong para pelaku UMKM untuk segera membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk memastikan legalitas yang akan mempermudah para pelaku UMKM mendapatkan pinjaman pendanaan dari perbankan.

