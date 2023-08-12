Benarkah Toko Online Jadi Ancaman untuk Pusat Perbelanjaan?

JAKARTA – Toko online disebut sebagai pisau bermata dua. Hal itu karena satu sisi, tersedianya transaksi jual beli online mampu mempermudah konsumen dan juga memperluas jangkauan penjual dalam mencapai target.

Namun, di sisi lain hal ini bisa menjadi sebuah ancaman bagi mereka yang hanya mengandalkan penjualan secara langsung di toko atau retail.

Meski begitu Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Kantoro Permadi mengatakan bahwa toko online tidak bisa dinilai sebagai suatu ancaman.

Justru adanya jual beli online ini mampu melengkapi kebutuhan dan peningkatan penjualan.

“Online itu menurut kami (APPBI) bukan suatu ancaman, tapi justru sebetulnya saling melengkapi,” kata Kantoro kepada Okezone, Kamis (10/8/2023).

Selain itu, APPBI terus mengajak pengusaha ritel dan pusat perbelanjaan untuk aktif bergerak agar konsumen kembali tertarik berbelanja secara langsung di toko-toko atau mal.