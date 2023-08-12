Apakah Pengemudi Ojol Tahu Siapa yang Memberi Rating? Ini Penjelasannya

JAKARTA – Apakah pengemudi ojek online (ojol) tahu siapa yang memberi rating? Berikut akan diulas dalam artikel ini.

Memberi rating kepada pengemudi ojol ternyata sangat berpengaruh bagi pengemudi untuk dapat order kedepannya.

Lantas, apakah pengemudi ojol tahu siapa yang memberi rating?

Berdasarkan catatan Okezone, Rabu (9/8/2023), pengemudi ojol tidak bisa melihat siapa saja yang memberi rating baik ataupun buruk.

Hal ini dikarenakan fitur yang dibuat memang dari sananya seperti itu. Jadi, rating yang diberikan oleh penumpang itu anonim atau tanpa identitas.