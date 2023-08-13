5 Fakta Menarik Keluarga Terkaya di Dunia, Ini Daftarnya

JAKARTA – Ada keluarga terkaya di dunia yang bisa membeli satu bumi. Keluarga kaya ini memiliki bisnis yang mampu menghasilkan banyak kekayaan di dunia.

Kekayaannya yang mereka punya berasal dari bisnis batu bara, perbankan, rokok hingga petrokimia, sehingga bisnis mereka cukup mendominasi di Indonesia.

Tak heran jika mereka disebut sebagai orang terkaya di dunia, salah satunya ada miliader pendatang baru tahun 2023 yang bernama Jimmy Buffet, LeBron James hingga Mateschitz.

Mereka sebagai pendatang baru, yang mempunyai harta hingga miliader tidak mudah untuk mendapatkannya. Banyak proses yang perlu di lalui dan lewati.

Okezone merangkum fakta orang terkaya di dunia dan ini daftarnya, Jakarta, Minggu (13/8/2023):

1. Keluarga Mars

Mars merupakan keluarga multigenerasi yang telah menjalankan bisnis cemilan dan permen. Produknya tersebar secara global dan sangat populer. Diperikrana kekayaan keluarga Mars ini mencapai USD142 miliar

Saat ini, perusahaan tersebut lebih dikenal karena membuat produk M&M daripada untuk bar Mars eponymous-nya. Pada tahun 2017, perusahaan permen terbesar di dunia itu melakukan diversifikasi dengan membeli sebuah perusahaan perawatan hewan peliharaan seharga USD9,1 miliar.

Saudara Jacqueline dan John Mars, selaku pemilik perusahaan itu saat ini masing-masing memiliki kekayaan bersih USD31,7 miliar dan berada di urutan 41 dalam daftar miliarder Forbes. Perusahaan itu sekarang dijalankan oleh beberapa anak mereka, generasi keempat dari anggota keluarga Mars.

2. Rockefeller

Keluarga Rockefeller menjadi keluarga lain yang berpengaruh di Amerika Serikat dan dunia. Perusahaan minyak keluarga ini, Standard Oil, pernah menguasai 90 persen kilang minyak di negara itu.

Kekayaan Rockefeller dimulai dengan 'raja' minyak John D. Rockefeller yang mendirikan Standard Oil pada 1870, dikutip Britannica.

Mengutip Fox Business, penulis Malcolm Gladwell dalam buku yang berjudul Outliers mengestimasikan kekayaan Rockefeller mencapai USD318.3 miliar di zaman keemasan mereka, atau setara dengan Rp4.562 triliun.

Di 2020, kekayaan bersih keluarga ini menyusut jadi USD8,4 miliar (Rp120 triliun). Kisah tragis juga menimpa beberapa anggota keluarga ini.