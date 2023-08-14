Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Daftar Promo HUT Kemerdekaan ke-78 Indonesia, dari Makanan hingga Elektronik

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |09:04 WIB
Daftar Promo HUT Kemerdekaan ke-78 Indonesia, dari Makanan hingga Elektronik
Daftar Promo HUT Kemerdekaan ke-78 Indonesia. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Jelang Hari Kemerdekaan ke-78 Tahun Republik Indonesia, banyak promo-promo bertebaran mulai dari diskon 50% makanan dan barang-barang lainnya seperti sepatu, baju dan sebagainya.

Promo-promo tersebut diberikan para perusahaan untuk meramaikan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tema yang diambil setiap perusahaan juga beragam dengan mayoritas Semangat untuk Kebangsaan.

Okezone pun merangkum sejumlah promo yang diberikan seperti, Buy 1 Get 1 Pizza Favorit pada periode 16-18 Agustus 2023. Promo ini diberikan Pizza HUT untuk Hari Ulang Tahun Indonesia pada 17 Agustus 2023.

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) juga memberikan promo Central Department Store untuk Hari Kemerdekaan pada 18-19 Agustus dan ada Midnight Sale.

Emiten pengelola KFC, Fast Foot Indonesia juga memberikan promo Kombo Merdeka special untuk harga Rp120.000 menjadi Rp78 ribu.

Tidak hanya itu, toko sepatu olah raga Sportaways juga memberikan diskon harga hingga 50%. Harga spesial ini diberikan hanya di bulan Kemerdekaan.

Promo Kemerdekaan juga diberikan Homjuice. Masyarakat bisa mendapat 4 botol Cold-Pressed Juice mulai dari Rp78.000. Ada juga program detox homjuice di Promo Kemerdekaan dengan promo Rp194.500 aja.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
