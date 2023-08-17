Gaji PNS Naik 8% di 2024, Ini Permintaan Jokowi

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan naiknya gaji PNS akan mengakselerasi transformasi ekonomi nasional.

Sementara transformasi tersebut juga perlu didukung adanya reformasi oleh birokrasi.

Menurut Jokowi, reformasi birokrasi akan menyelaraskan perintah dari pusat hingga daerah. Sehingga nantinya akan tumbuh lingkungan yang kompeten, profesional dan berintegritas.

"Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten," kata Jokowi saat Penyampaian RAPBN 2024 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Menyambung pernyataannya, transformasi ekonomi yang terjadi akan menyejahteraan para ASN melalui perbaikan tunjangan dan remunerasi.