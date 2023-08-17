Ini Bocoran Kriteria PNS dalam Seleksi CPNS 2023

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyatakan kriteria PNS yang dicari saat ini berbeda dari tahun sebelumnya. Melihat kebutuhan formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada tahun ini.

Anas mengatakan, perekrutan PNS mulai tahun ini akan difokuskan untuk menarik seseorang yang memiliki talenta di bidang digitalisasi. Menurutnya, digitalisasi telah terbukti memangkas proses bisnis dan membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien.

"Ke depan juga ada digitalisasi, maka di penerimaan ASN baru akan ada telenta digital yang akan di rekrut, karena dengan digitalisasi ini bisa memangkas proses bisnis dan bisa memangkas tenaga ASN yang tidak produktif," ujar Azwar Anas di Kompleks DPR.

Selain itu, Azwar Anas menjelaskan masifnya perkembangan teknologi digital harus segera direspon oleh kapabilitas sumber daya manusia (SDM), terutama bagi para ASN agar bisa memberikan layanan yang cepat kepada masyarakat.

Diketahui, pada tahun ini lowongan CPNS mulai dibuka pada bulan September mendatang dengan total 1,03 juta formasi. Sebanyak 80% akan di isi oleh PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan 20% akan di isi oleh fresh graduate.