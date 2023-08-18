Harga Emas Semakin Merosot, Hari Ini Turun 0,45% Jadi USD1.915/Ounce

JAKARTA - Harga emas berjangka merosot lagi pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), mencatat kerugian untuk sesi kesembilan berturut-turut, penurunan harian terpanjang sejak 2017, terpukul melonjaknya imbal hasil obligasi pemerintah AS dan dolar yang kuat.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, anjlok 13,10 dolar AS atau 0,68% menjadi ditutup pada 1.915,20 dolar AS per ounce, setelah menyentuh tertinggi sesi di 1.933,50 dolar AS dan terendah di 1.914,20 dolar AS.

Emas berjangka terpangkas 6,90 dolar AS atau 0,36 persen menjadi 1.928,30 dolar AS pada Rabu (16/8/2023), setelah merosot 8,80 dolar AS atau 0,45 persen menjadi 1.935,20 dolar AS pada Selasa (15/8/2023), dan tergelincir 2,60 dolar AS atau 0,13 persen menjadi 1.944,00 dolar AS pada Senin (14/8/2023).

Ada garis lurus antara kerugian emas baru-baru ini dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang, Michael Armbruster, mitra pengelola di Altavest, mengatakan kepada MarketWatch, menambahkan bahwa penguatan dolar juga menjadi batu sandungan.

Imbal hasil pada obligasi pemerintah AS 10-tahun muncul di atas 4,3 persen, level tertinggi sejak krisis keuangan global 2008.