Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Semakin Merosot, Hari Ini Turun 0,45% Jadi USD1.915/Ounce

Himayatul Azizah , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |08:37 WIB
Harga Emas Semakin Merosot, Hari Ini Turun 0,45% Jadi USD1.915/Ounce
Harga emas hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas berjangka merosot lagi pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), mencatat kerugian untuk sesi kesembilan berturut-turut, penurunan harian terpanjang sejak 2017, terpukul melonjaknya imbal hasil obligasi pemerintah AS dan dolar yang kuat.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, anjlok 13,10 dolar AS atau 0,68% menjadi ditutup pada 1.915,20 dolar AS per ounce, setelah menyentuh tertinggi sesi di 1.933,50 dolar AS dan terendah di 1.914,20 dolar AS.

Emas berjangka terpangkas 6,90 dolar AS atau 0,36 persen menjadi 1.928,30 dolar AS pada Rabu (16/8/2023), setelah merosot 8,80 dolar AS atau 0,45 persen menjadi 1.935,20 dolar AS pada Selasa (15/8/2023), dan tergelincir 2,60 dolar AS atau 0,13 persen menjadi 1.944,00 dolar AS pada Senin (14/8/2023).

Ada garis lurus antara kerugian emas baru-baru ini dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang, Michael Armbruster, mitra pengelola di Altavest, mengatakan kepada MarketWatch, menambahkan bahwa penguatan dolar juga menjadi batu sandungan.

Imbal hasil pada obligasi pemerintah AS 10-tahun muncul di atas 4,3 persen, level tertinggi sejak krisis keuangan global 2008.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187214/emas_antam-xEoU_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Makin Mahal! Naik Rp10.000 Jadi Rp2.425.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/622/3186964/emas_antam-8U4G_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 1 Desember 2025 Naik Rp2.000 Jadi Rp2.415.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186812/harga_emas-34Po_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 30 November 2025, Cek Daftar Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/622/3185479/emas_antam-PWvQ_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi Jadi Rp2.340.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/622/3185330/harga_emas-gVnz_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 23 November 2025, Naik atau Turun?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184457/harga_emas_antam-30IA_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Meroket Rp21.000, Jadi Rp2.343.000 per Gram
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement