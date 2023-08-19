Berikut Harga Atribut Ojol hingga Cicilan per Harinya

JAKARTA - Atribut ojek online (ojol) kini semakin beragam dan berwarna karena semakin banyak aplikasi penyedia transportasi online di Indonesia.

Adapun pengemudi ojol wajib menggunakan perlengkapan yang beridentitas sebagai ojol. Karena perlengkapan berkendara ini menjadi salah satu komponen saat mengemudi sepeda motor.

Berdasarkan catatan Okezone, Rabu (16/8/2023), jaket dan helm adalah atribut yang wajib untuk dipakai oleh para pengguna motor, tidak terkecuali untuk para Mitra Gojek.

Gojek berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam memperbarui jaket dan helm Gojek. Para Mitra Gojek bisa langsung datang ke Kantor Operasional Gojek di Cilandak KKO untuk mendaftarkan diri.

Cara pembayarannya pun sangat mudah bisa dengan proses cicilan. Program ini berlangsung dari tanggal 15 November 2017 hingga waktu yang belum ditentukan.

Berikut ini adalah biaya harga jaket dan helm ojol dan tipe atribut gojek yang dirangkum Okezone, Sabtu (19/08/2023):

- Jaket gojek garuda + helm gojek Rp280.000

- Jaket gojek garuda super + helm gojek Rp330.000

- Jaket gojek garuda + jaket gojek garuda super + helm gojek Rp480.000.

Perlu diketahui, jika biaya atribut ojol bisa di cicil, segini cicilan atribut driver ojol

- Cicilan jaket seharga Rp2.500 per hari selama 40 hari

- Cicilan helm seharga Rp2.500 per hari selama 40 hari.