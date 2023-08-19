Tantangan UMKM Berjualan di Depan Indomaret dan Alfamart

JAKARTA – Berjualan di depan Indomaret atau Alfamart memiliki sederet tantangan tersendiri.

Indomaret maupun Alfamart sudah sedari dulu mempersilakan UMKM untuk berjualan di lahan mereka. Bahkan tidak hanya dipersilakan, mereka akan memfasilitasi para UMKM tersebut dengan gerobak dan kebutuhan-kebutuhan lain seperti akses ke listrik dan lain sebagainya.

Pelaku UMKM hanya perlu membayar uang setoran bulanan untuk bisa menerima fasilitas tadi, beserta tempat yang cukup strategis untuk berjualan.

Namun, di samping segala kemudahan yang didapat. Berjualan di depan minimarket yang banyak disinggahi orang-orang tidak serta merta membuat pelaku UMKM bisa mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlakunya dengan mudah.