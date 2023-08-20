Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil: Investasi Kendaraan Listrik di ASEAN Naik 570%

Himayatul Azizah , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |08:20 WIB
Bahlil: Investasi Kendaraan Listrik di ASEAN Naik 570%
Investasi kendaraan listrik meningkat (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut investasi kendaraan listrik di ASEAN mengalami kenaikan signifikan. Dia meyakini investasi untuk ekosistem kendaraan listrik bagi Indonesia dan ASEAN pada 2023 akan terus menanjak dan melampaui pertumbuhan tahun sebelumnya.

“Tumbuh lagi (2023). Pertumbuhannya semakin hari semakin naik. Di kawasan ASEAN pertumbuhannya 570% pada 2022 untuk investasi EV (Electric Vehicle),” kata Bahlil dilansir dari Antara, Minggu (20/8/2023).

Bahlil mengatakan keyakinan tersebut didukung oleh meningkatnya permintaan dunia terhadap kendaraan listrik. Sejalan dengan itu, mayoritas sumber daya pendukung ekosistem kendaraan listrik dimiliki oleh Indonesia dan negara-negara ASEAN. Selain itu, investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) terbesar nomor dua berada di Asia Tenggara.

“Saya yakin, optimistis dong, masa pengusaha pesimistis,” kata Bahlil.

Menurut Bahlil, pertumbuhan investasi ekosistem kendaraan listrik di ASEAN meningkat 570% (year-on-year/yoy) di 2022, sedangkan untuk investasi hijau di bidang energi baru terbarukan di 2022 tumbuh lebih dari 200% secara tahunan (yoy).

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
