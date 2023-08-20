Dari Mana Driver Gojek Dapat Uang?

JAKARTA - Dari mana driver Gojek dapat uang? Penghasilan pundi-pundi keuangan para driver gojek sangat menarik untuk diketahui dan diulas. Pasalnya belum banyak orang mengetahui dan penasaran darimana saja penghasilan yang didapat para driver ojek online.

Sebab menjadi seorang driver gojek pastinya memiliki penghasilan yang berbeda ketimbang ojek pangkalan. Pembeda utamanya yaitu driver gojek bekerja secara online dengan melakukan pemesanan layanan antar melalui online. Sedangkan driver ojek pangkalan yang bekerja secara offline.

Lantas dari mana saja driver Gojek mendapatkan uang? Simak dan cari tahu informasi selengkapnya melalui ulasan satu ini.

Okezone merangkum dari mana driver Gojek dapat uang. Sumber uang atau pendapatan gaji seorang driver Gojek pada umumnya ditentukan melalui orderan serta rute atau jarak yang akan ditempuh . Ternyata tidak hanya itu saja, penentuan jam sibuk atau tidak juga berperan penting dalam mengkalkulasi besaran sumber pendapatan sang driver gojek.

Terkait jam sibuk, sang driver akan memperoleh upah sebesar Rp2.500 per kilometer. Sedangkan apabila driver gojek mengambil sebuah orderan di momen jam normal alias tidak sibuk, maka akan dikenakan tarif upah Rp2.000 per kilometer.

Untuk lebih jelasnya perhatikan ulasan satu ini sedetail mungkin, sebab Okezone akan akan memberi petunjuk dan simulasi penghasilan driver setiap harinya. Contohnya sebagai berikut.

1. Terdapat mitra driver Gojek yang bekerja dari jam 6 pagi hingga 12 siang dan melanjutkan kerja dari jam 2 siang hingga jam 7 malam. Apabila driver tersebut mendapat orderan di jam sibuk dengan total perjalanan 30 kilometer, maka Berapa pendapatan yang diterima oleh sang driver?

Jawaban:

30 Kilometer x Rp2.500 =Rp 75 .000