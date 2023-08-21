Sumber Kekayaan Pratama Arhan, Pemain Timnas yang Nikahi Azizah Salsha Anak Anggota DPR

JAKARTA – Sumber kekayaan Pratama Arhan, pemain Timnas yang baru saja melepaskan masa lajangnya menarik untuk diulas.

Pada hari Minggu, 20 Agustus 2023, Pratama Arhan melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya, Azizah Salsha yang merupakan anak dari salah satu anggota DPR yakni Andre Rosiade. Pernikahan tersebut diadakan di Tokyo, Jepang dan tersebar luas melalui unggahan-unggahan teman sejawat Azizah Salsha di sosial media.

Sementara itu, Pratama Arhan dikenal karena kehandalannya sebagai pemain sepakbola Timnas yang saat ini sedang membela klub Tokyo Verdy. Lantas, darimana saja sumber kekayaan yang dimilikinya?

Media Jepang, Nenshuu.net, mengabarkan gaji Pratama Arhan yang baru main 1 kali di tahun ini mencapai 4 juta sampai 5 juta yen per musim. Besaran angka tersebut setara dengan Rp500 juta sampai Rp600 juta.

Jika dalam satu musim kekayaan Arhan mencapai Rp500 juta, maka dalam satu bulan, Arhan akan menerima gaji sebesar Rp41 juta. Secara hitungan, dia pun mendapat sekiranya Rp10 juta per minggu.