Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Sumber Kekayaan Pratama Arhan, Pemain Timnas yang Nikahi Azizah Salsha Anak Anggota DPR

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |14:35 WIB
Sumber Kekayaan Pratama Arhan, Pemain Timnas yang Nikahi Azizah Salsha Anak Anggota DPR
Sumber kekayaan Pratama Arhan (Foto: Instragram)
A
A
A

JAKARTASumber kekayaan Pratama Arhan, pemain Timnas yang baru saja melepaskan masa lajangnya menarik untuk diulas.

Pada hari Minggu, 20 Agustus 2023, Pratama Arhan melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya, Azizah Salsha yang merupakan anak dari salah satu anggota DPR yakni Andre Rosiade. Pernikahan tersebut diadakan di Tokyo, Jepang dan tersebar luas melalui unggahan-unggahan teman sejawat Azizah Salsha di sosial media.

Sementara itu, Pratama Arhan dikenal karena kehandalannya sebagai pemain sepakbola Timnas yang saat ini sedang membela klub Tokyo Verdy. Lantas, darimana saja sumber kekayaan yang dimilikinya?

Media Jepang, Nenshuu.net, mengabarkan gaji Pratama Arhan yang baru main 1 kali di tahun ini mencapai 4 juta sampai 5 juta yen per musim. Besaran angka tersebut setara dengan Rp500 juta sampai Rp600 juta.

Jika dalam satu musim kekayaan Arhan mencapai Rp500 juta, maka dalam satu bulan, Arhan akan menerima gaji sebesar Rp41 juta. Secara hitungan, dia pun mendapat sekiranya Rp10 juta per minggu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/455/3187668/bencana-wmlT_large.jpg
Ini Pemilik PT Toba Pulp Lestari 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/455/3187489/sawit-Nnbc_large.jpg
Daftar 7 Orang Terkaya Indonesia yang Punya Bisnis Sawit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement