Harta Kekayaan Pemain Timnas Pratama Arhan yang Nikahi Azizah Salsha Anak Anggota DPR

JAKARTA - Ternyata ini sumber kekayaan pemain Timnas Pratama Arhan yang baru saja melangsungkan pernikahan dengan Azizah Salsha. Diketahui Azizah Salsha merupakan anak dari salah satu anggota DPR, Andre Rosiade.

Keduanya menggelar pernikahan pada hari Minggu, 20 Agustus 2023 di Tokyo, Jepang. Pernikahan tersebut tersebar luas melalui unggahan teman dekat Azizah Salsha di media sosial.

Arhan dikenal dengan kepiawaianya sebagai pemain sepak bola Timnas yang sedang membela klub Tokyo Verdy. Lantas bersumber darimana kekayaan milik Arhan?

Melansir dari Nenshuu.net, pendapatan yanng diperoleh Arhan dalam satu kali bermain di tahun ini mencapai 4-5 juta yen per musim. Angka tersebut setara dengan Rp500 juta hingga Rp600 juta.

Pendapatan Arhan di Tokyo Verdy tidak sebesar gaji saat membela klub Indonesia, PSIS Semarang. Melalui laporan, upah Arhan di PSIS Semarang menyentuh angka Rp1,3 miliam per musim.