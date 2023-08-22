Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Pemain Timnas Pratama Arhan yang Nikahi Azizah Salsha Anak Anggota DPR

Himayatul Azizah , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |08:03 WIB
Harta Kekayaan Pemain Timnas Pratama Arhan yang Nikahi Azizah Salsha Anak Anggota DPR
Sumber kekayaan Pratama Arhan (Foto: Instragram)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata ini sumber kekayaan pemain Timnas Pratama Arhan yang baru saja melangsungkan pernikahan dengan Azizah Salsha. Diketahui Azizah Salsha merupakan anak dari salah satu anggota DPR, Andre Rosiade.

Keduanya menggelar pernikahan pada hari Minggu, 20 Agustus 2023 di Tokyo, Jepang. Pernikahan tersebut tersebar luas melalui unggahan teman dekat Azizah Salsha di media sosial.

Arhan dikenal dengan kepiawaianya sebagai pemain sepak bola Timnas yang sedang membela klub Tokyo Verdy. Lantas bersumber darimana kekayaan milik Arhan?

Melansir dari Nenshuu.net, pendapatan yanng diperoleh Arhan dalam satu kali bermain di tahun ini mencapai 4-5 juta yen per musim. Angka tersebut setara dengan Rp500 juta hingga Rp600 juta.

Pendapatan Arhan di Tokyo Verdy tidak sebesar gaji saat membela klub Indonesia, PSIS Semarang. Melalui laporan, upah Arhan di PSIS Semarang menyentuh angka Rp1,3 miliam per musim.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/455/3187668/bencana-wmlT_large.jpg
Ini Pemilik PT Toba Pulp Lestari 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/455/3187489/sawit-Nnbc_large.jpg
Daftar 7 Orang Terkaya Indonesia yang Punya Bisnis Sawit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement