HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Deretan Brand Jadul Asal Indonesia yang Masih Eksis

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |04:43 WIB
Deretan Brand Jadul Asal Indonesia yang Masih Eksis
Deretan brand jadul yang masih eksis (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Deretan brand jadul asal Indonesia yang masih eksis. Karena sebuah brand tidak hanya soal bisnis tapi juga menyimpan kenangan perjalanan hidup manusia.

Jadi, bila suatu brand tidak memiliki kesan kuat yang melekat di hati masyarakat maka umumnya yang terjadi adalah salah strategi pemasaran.

Kita juga bisa melihat brand tersebut pasti tidak lama akan tergeser oleh para pesaingnya. Hal tersebut lah yang rupanya tak berlaku untuk sejumlah brand lokal ini.

Pasalnya, puluhan tahun telah berlalu dan brand-brand ini masih tetap eksis hingga kini.

Berikut brand jadul asal Indonesia yang ternyata masih bertahan hingga sekarang.

1. Sosro

Sosro merupakan salah satu brand lokal yang memproduksi minuman teh. Produk ini sudah eksis sejak 1940-an. Brand ini didirikan oleh keluarga Sosrodjojo dan mulai diperkenalkan di Jakarta pada tahun 1965.

1 2
