Jokowi Bakal Cairkan BLT Petani Dampak El Nino

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan skema BLT untuk petani yang gagal panen atau puso akibat fenomena El Nino. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan, hal ini sudah dipetakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama para menteri-menterinya melalui Rapat terbatas untuk mengantisipasi Puso akibat El Nino.

“Kemarin kan Pak Presiden mengadakan Ratas membahas tentang mengantisipasi El Nino kan. Kita sudah dipetakan. Termasuk kita juga akan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dalam kaitan dengan pembiayaan. Seperti kemarin Pak Presiden kan sudah menyetujui untuk sawah-sawah yang puso akibat banjir, yang kemarin, nanti akan ada bantuan kepada mereka,” ungkap Muhadjir kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Apalagi, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 telah membuat Asuransi Usaha Pertanian yang tujuannya adalah memberikan ganti rugi terhadap petani yang areal tanaman padinya mengalami kerusakan minimal 70%.

“(Pemerintah siapkan bantuan) tunai. Untuk meringankan beban (petani). Karena sebetulnya sudah ada asuransi kan. Tapi sangat terbatas belum tersosialisasi dengan baik di beberapa kabupaten kota,” kata Muhadjir.