HOME FINANCE

Desa Pulau Semambu Menyulap Pertanian Menjadi Lebih Ramah Lingkungan dengan Energi Surya dari Pertamina

Imam Rachmawan , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |18:20 WIB
OGAN ILIR – Desa Pulau Semambu, terletak di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, telah mencapai pencapaian luar biasa dalam mengembangkan pertanian yang ramah lingkungan berkat dukungan program Desa Energi Berdikari (DEB) dari Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan.

Dengan pemanfaatan energi surya yang terbarukan, program ini telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan.

DEB merupakan inisiatif utama Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat melalui pemanfaatan energi surya.

Program ini melibatkan aspek lingkungan, ekonomi, dan pendidikan. Salah satu prestasi nyata dari program ini adalah penggunaan panel surya yang berhasil mengatasi tantangan dalam pengairan pertanian di desa ini.

Tjahyo Nikho Indrawan, Manajer Area Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan, mengungkapkan bahwa program Desa Energi Berdikari merupakan bukti nyata komitmen Pertamina dalam memberi dukungan dan memberdayakan masyarakat melalui energi terbarukan.

