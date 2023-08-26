Mengintip Harta Kekayaan Napoleon Bonaparte yang Bebas dari Penjara

JAKARTA- Mengintip harta kekayaan Napoleon Bonaparte yang bebas dari penjara menarik untuk dikulik. Seperti diketahui, Mantan Kepala Divisi (Kadiv) Hubungan Internasional (Hubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte bebas bersyarat. Ia telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta Timur, sejak 17 April 2023, lalu.

BACA JUGA: Polri Proses Sidang Etik Irjen Napoleon Bonaparte

Status Irjen Napoleon Bonaparte saat ini beralih dari yang sebelumnya merupakan narapidana, kini menjadi klien Balai Pemasyarakatan (Bapas). Selama menjalani program bebas bersyarat, Napoleon masih harus menjalankan kewajiban dan aturan dari Bapas. Tentunya bebasnya, Napoleon membuat netizen ingin tahu berapa jumlah kekayaannya.

Lantas berapa harta kekayaan Napoleon Bonaparte yang bebas dari penjara? Simak ulasannya di sini.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tak ada satupun laporan kekayaan yang disetor atas nama Napoleon Bonaparte. Baik di tahun 2020 sebagai laporan yang paling baru ataupun tahun-tahun sebelumnya.

Ada satu laporan atas nama Napoleon di tahun 2014, namun laporan itu bukan milik Irjen Napoleon Bonaparte yang dimaksud. Laporan itu atas nama Napoleon dengan jabatan Kepala Kepolisian Sektor Kawali - Polres Ciamis.