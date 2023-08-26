Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Lebih Baik KPR atau Beli Tanah Dulu?

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |20:01 WIB
Lebih Baik KPR atau Beli Tanah Dulu?
Lebih baik KPR atau beli tanah dulu (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Lebih baik KPR (Kredit Pemilikan Rumah) atau membeli tanah dulu? Simak penjelasannya di sini. Sebelumnya ketahui dulu, KPR adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah.

“Pentingnya sebuah kepastian. Kalau kamu membeli rumah dengan KPR, apakah ada jaminan kamu bisa memilikinya? Tidak ada.. jelas tidak ada. Kamu bahkan gak tau bisa panjang atau tidak di kantormu yang sekarang,” tulis satu akun Instagram Try Andry Baktiar Harianja, Sabtu (26/8/2023).

Dia menjabarkan, jika memutuskan untuk memilih KPR pasti harus memikirkan DP atau uang muka, kemudian pajak, dan biaya KPR nya terlebih dahulu. Sementara harga tanah di sekitar perumahan subsidi masih di bawah Rp500 ribu per meter.

Menurut hitungannya, dengan modal Rp20 hingga Rp50 juta bisa mendapatkan 100 meter tanah dan tanah tersebut sudah menjadi hak milik, jadi tidak ada lagi risiko penyitaan.

Berbeda dengan memilih KPR yang masih ada risiko penyitaan. Seperti, sertifikat KPR dikuasai sama bank selama 20 tahun. Jadi, tidak ada kepastian dalam kepemilikan rumah itu. Maupun itu KPR subsidi atau komersil, tetapi begitu dipecat dari kantor, rumah pasti disita.

Topik Artikel :
beli tanah kredit tanah rumah KPR
