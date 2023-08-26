7 Fakta Proyek IKN dari Mal hingga Terowongan Bawah Laut Segera Dibangun

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyampaikan bahwa konstruksi sejumlah fasilitas pelengkap infrastruktur dasar seperti pendidikan dan kesehatan di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) dilakukan bulan depan.

Adapun Proyek terowongan bawah laut atau immersed tunnel di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai dibangun pada 2024.

"Dalam satu bulan ke depan mulai terlihat adanya investor-investor swasta yang melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) ataupun mulai melakukan pelaksanaan konstruksi di lapangan," ujar Kepala OIKN Bambang Susantono di Bendungan Sepaku Semoi.

Berikut fakta proyek IKN dari mal hingga terowongan bawah laut yang akan segara dibangun melalui rangkuman Okezone, Sabtu (26/8/2023).

1. Fasilitas Pendidikan, Kesehatan, dan Mal Mulai Dibangun

Kepala OIKN Bambang Susantono mengatakan sektor-sektor yang mulai dibangun oleh pihak swasta di IKN yakni fasilitas pendidikan, kesehatan, dan mal melengkapi infrastruktur dasar yang telah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).