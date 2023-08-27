Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ancam Ketahanan Pangan, Thailand Diproyeksi Mengalami Kekeringan Selama 5 Tahun

Hafizhuddin , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |05:35 WIB
Ancam Ketahanan Pangan, Thailand Diproyeksi Mengalami Kekeringan Selama 5 Tahun
Kekeringan di Thailand picu kemiskinan (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTAKetahanan pangan Thailand terancam lantaran cuaca diprediksi menjadi yang terpanas dalam 5 tahun ke depan. Hal itu dikatakan merupakan akibat dari fenomena cuaca El Nino.

Thailand sudah merasakan cuaca yang panas itu sejak awal tahun ini. Pada April lalu contohnya, geografi mereka mencatat rekor indeks panas mencapai 53,9 derajat Celcius, dengan rata-rata per bulan 45,5 derajat Celcius.

Cuaca panas ini ditandai dengan turunnya curah hujan di Thailand hingga 25% secara nasional y-t-d (hingga Juli). Hal tersebut juga disinyalir dapat mengancam perekonomian hingga memicu kemiskinan.

Pakar cuaca dari Bangkok, Chaowat Siwapornchai, juga berkata bahwa bagian tengah Thailand mengalami curah hujan yang lebih sedikit beberapa bulan terakhir. Sementara April menjadi yang terpanas bagi Thailand meskipun World Meteorological Organization (WMO) mengatakan Juli tercatat bulan terpanas dalam sejarah.

“Curah hujan lebih sedikit di bagian tengah Thailand selama beberapa bulan terakhir. Sementara itu Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO) mengatakan Juli adalah bulan paling panas dalam sejarah. Tetapi bulan paling panas dalam setahun bagi Thailand adalah April,” kata Chaowat, seperti dikutip dari VOA, Sabtu (26/8/2023).

Suhu yang tinggi juga memaksa rumah-rumah di Thailand menggunakan lebih banyak listrik. Misalnya untuk keperluan tambahan seperti pendingin ruangan (AC), yang lantas menyebabkan konsumsi listrik membubung hingga ke level tertinggi pada April dan Mei.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/320/3081111/5-fakta-ri-segera-swasembada-pangan-hingga-kekhawatiran-prabowo-akan-terjadinya-perang-VZA1o4Ugi7.jpg
5 Fakta RI Segera Swasembada Pangan hingga Kekhawatiran Prabowo Akan Terjadinya Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/320/3057471/harga-pangan-awal-september-cabai-dan-bawang-kembali-naik-KrQQg8H8OP.jpg
Harga Pangan Awal September, Cabai dan Bawang Kembali Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/320/3049929/ketua-mpr-bamsoet-wanti-wanti-krisis-pangan-ri-jangan-andalkan-impor-M3mbBPksUI.png
Ketua MPR Bamsoet Wanti-Wanti Krisis Pangan, RI Jangan Andalkan Impor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/320/3042235/dirut-bulog-ungkap-penyebab-ri-di-pinggir-jurang-krisis-pangan-gKdm0sSdmb.jpg
Dirut Bulog Ungkap Penyebab RI di Pinggir Jurang Krisis Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/320/3038459/perindo-ungkap-3-jurus-utama-hadapi-ancaman-krisis-pangan-GXQWDFxLZ9.jpg
Perindo Ungkap 3 Jurus Utama Hadapi Ancaman Krisis Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/320/2992391/harga-daging-sapi-tembus-rp150-ribu-per-kg-jelang-lebaran-2024-ZLSoC0qD22.jpg
Harga Daging Sapi Tembus Rp150 Ribu per Kg Jelang Lebaran 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement