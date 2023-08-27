Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Pinjol Ilegal Bikin Masyarakat Rugi Rp139 Triliun tapi Kian Banyak

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |04:53 WIB
5 Fakta Pinjol Ilegal Bikin Masyarakat Rugi Rp139 Triliun tapi Kian Banyak
Korban pinjol dan investasi bodong capai ratusan triliun (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kerugian masyarakat akibat dari investasi bodong hingga pinjaman online (pinjol) mencapai Rp139 triliun dalam periode 2017 hingga 2022.

Faktanya, rata-rata yang menjadi korban dari pinjol tersebut adalah Masyarakat yang menengah ke bawah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menyebutkan adanya digitalisasi keuangan malah memunculkan masalah-masalah kejahatan yang baru, contohnya kerugian ratusan triliun yang disebabkan investasi bodong dan pinjaman yang didapatkan secara online. Hal ini haruslah diwaspadai oleh Masyarakat.

“Di Indonesia sendiri kita bisa melihat kerugian Rp139 triliun dari investasi ilegal dan pinjaman online," ujar Friderica dalam ASEAN Fest 2023 di JCC Senayan.

Berikut ini, telah dirangkum oleh Okezone, fakta-fakta mengenai pinjol ilegal yang bikin Masyarakat rugi mencapai triliunan. Minggu (27/8/2023).

1. Aktivitas Keuangan Ilegal yang Terbagi Kedalam Beberapa Entitas

Pembagian entitas tersebut, mulai dari investasi ilegal, pinjaman online (pinjol) ilegal, hingga pegadaian.

2. Sudah Dilakukan Pemberhentian Ribuan Entitas

Friderica juga membeberkan bahwa pihaknya bersama stakeholder terkait yakni pihak Kepolisian dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menghentikan 6.895 entitas sejak 2017 hingga 3 Agustus 2023.

Jika dirinci, yakni 1.194 investasi ilegal, 5.450 pinjol ilegal, dan 251 gadai ilegal. Menurut Friderica, hal ini terjadi karena tingkat literasi keuangan pada masyarakat Indonesia masih sangat minim.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/622/3131693/belanja_online-GNkH_large.png
Masyarakat Harus Waspada! Ini 5 Modus Penipuan Catut Nama Shopee dan Cara Menghindarinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/622/3098598/waspada-modus-penipuan-kerja-paruh-waktu-dan-investasi-pada-libur-nataru-0jF2Pwvkln.jpg
Waspada! Modus Penipuan Kerja Paruh Waktu dan Investasi pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/622/3088767/6-ciri-ciri-investasi-bodong-LdTL6VBTJ9.jpg
6 Ciri-Ciri Investasi Bodong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/320/3020210/ini-tips-hadapi-modus-penipuan-salah-transfer-ke-rekening-pribadi-dzHi8hTymP.jpg
Ini Tips Hadapi Modus Penipuan Salah Transfer ke Rekening Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/320/2947222/ojk-blokir-22-investasi-bodong-dan-625-pinjol-ilegal-YyxPJ9Mpdp.jpg
OJK Blokir 22 Investasi Bodong dan 625 Pinjol Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/622/2946031/hati-hati-maraknya-scam-jelang-tahun-baru-begini-cara-mengatasinya-Qu0mkdBnvY.jpg
Hati-Hati Maraknya Scam Jelang Tahun Baru, Begini Cara Mengatasinya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement