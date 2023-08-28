Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Alokasi Penerima BPBL 2023 di Kepri dan Babel Melonjak Menjadi 2000 Rumah Tangga

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |16:00 WIB
Alokasi Penerima BPBL 2023 di Kepri dan Babel Melonjak Menjadi 2000 Rumah Tangga
Bantuan pasang baru listrik. (Foto: dok Kementerian ESDM)
A
A
A

Kementerian ESDM bersama dengan DPR RI menginisiasi Program Bantuan Pasang Baru Listrik atau disingkat BPBL untuk memberikan bantuan penyambungan listrik kepada rumah tangga (RT) tidak mampu yang belum berlistrik.

Program BPBL dimulai pada 2022 lalu dengan target sebanyak 80.000 RT dan telah berhasil merealisasikan pasang baru listrik sebanyak 80.183 rumah tangga tidak mampu.

Pada 2023, Kementerian ESDM dengan dukungan dan persetujuan DPR RI kembali melaksanakan program BPBL melalui APBN Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2023 untuk memberikan BPBL sekitar 125.000 rumah tangga di seluruh Indonesia.

Peningkatan alokasi penerima program BPBL pada 2023 juga akan dirasakan di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung. Pada 2022 BPBL telah diberikan kepada 631 RT di Provinsi Kepulauan Riau dan 103 RT di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sedangkan untuk alokasi BPBL 2023 di Provinsi Kepulauan Riau meningkat menjadi 2.000 RT dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat menjadi 1.000 RT.

Salah satu penerima BPBL 2022 di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepuauan Riau, Jefri (34) menyatakan bahwa ia bersyukur sudah punya listrik sendiri. Sebab, selama menyalur listrik ia sering terkendala listrik yang anjlok, terutama Ketika kedua rumah menggunakan rice cooker bersamaan.

“Saya bersyukur mendapat bantuan ini. Sebelumnya, listrik saya menyalur ke rumah orang tua,” tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189312//wagubsu_surya-8gPM_large.jpeg
Pemprov Sumut Hadirkan Fast Track Young Preneur 2025, Dukung 1.700 Pelaku UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189265//birthday_sale-N5MV_large.jpeg
Puncak 12.12 Birthday Sale, Perayaan 10 Tahun Shopee Banjir Promo Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189235//promo_aplikasi_shopeepay_1212-weFQ_large.jpg
Catat Sekarang! 4 Promo ShopeePay Wajib Diserbu di Tanggal Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189174//hapus_akun_indodana_finance-BZqI_large.jpeg
Langkah-langkah Menghapus Akun Indodana Finance dengan Mudah dan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189146//olx_iklan_baris_digital_yang_miliki_iklan_lowongan_pekerjaan-tlA2_large.jpeg
Mencari Lowongan Kerja di Jakarta, OLX Jadi Alternatif yang Semakin Dilirik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189133//perbedaan_pkb_tahunan_dan_lima_tahunan-V3ZL_large.jpg
Ini Bedanya Pengurusan PKB Tahunan dan PKB Lima Tahunan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement