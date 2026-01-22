The Gade Creative Lounge Pegadaian ke-24 Diresmikan di Universitas Riau

PEKANBARU – Pegadaian kembali memperluas kontribusinya dalam penguatan ekosistem pendidikan tinggi melalui peresmian The Gade Creative Lounge (TGCL) di Universitas Riau, Pekanbaru. Kehadiran TGCL ke-24 yang dibangun Pegadaian di berbagai perguruan tinggi di Indonesia ini diresmikan pada Selasa (20/1).

TGCL Universitas Riau diresmikan langsung oleh Rektor Universitas Riau Prof. Dr. Sri Indarti, SE., M.Si, bersama Direktur Teknologi Informasi dan Digital PT Pegadaian Yos Iman Jaya Dappu. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Elvira Azwan selaku Deputi Direktur Senior OJK Provinsi Riau, serta Heni Kartika Wati selaku Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau sekaligus Direktur Pengawas Universitas Riau.

Hadir pula Panji Achmad selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Erisman Yahya selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Indra selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, dan Wijatmoko Rah Trisno selaku Ketua Forum CSR Provinsi Riau.

Peresmian TGCL Universitas Riau merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Pegadaian dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 4 tentang Pendidikan Berkualitas. TGCL dirancang oleh Pegadaian untuk mendorong penguatan literasi keuangan, kewirausahaan inklusif, serta inovasi sosial yang berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Teknologi Informasi dan Digital PT Pegadaian Yos Iman Jaya Dappu menegaskan bahwa kehadiran The Gade Creative Lounge juga mencerminkan komitmen Pegadaian dalam memanfaatkan teknologi dan ruang kolaboratif sebagai enabler pengembangan talenta muda.