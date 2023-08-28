Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Perbedaan KRL, MRT dan LRT

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |22:01 WIB
Ternyata Ini Perbedaan KRL, MRT dan LRT
Perbedaan KRL, MRT dan LRT. (Foto: KAI)
JAKARTA - Ternyata ini perbedaan Kereta Rel Listrik (KRL), Mass Rapid Transit/Moda Raya Terpadu (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) yang menarik untuk diulas.

Ketiga transportasi ini berfungsi mengantarkan penumpang dengan jarak dalam kota hingga lintas kota.

Berdasarkan catatan Okezone, Senin (28/8/2023) secara visual tidak ada perbedaan yang signifikan antara KRL, MRT dan LRT. Ketiganya memanfaatkan listrik sebagai tenaga penggerak.

Meskipun terlihat serupa, ada perbedaan antara KRL, MRT dan LRT.

Berdasarkan ukuran kereta dan daya tampung, KRL lebih unggul dari MRT dan LRT.

LRT menjadi daya tampung terkecil di antara KRL dan MRT.

Namun, dari segi menggangkut penumpang bedasarkan frekuensi perjalanan, LRT lebih unggul sebab mampu mengantarkan penunmpang ke tujuan dalam sehari.

