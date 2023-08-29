Presiden Jokowi Sebut Jakarta Masuk 10 Kota Termacet di Dunia

Presiden Jokowi sebut Jakarta masuk 10 kota termacet di dunia. (Foto: MPI)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kalau LRT Jabodebek dapat mengurangi kemacetan dan polusi yang ada di Jakarta.

Jokowi juga mengungkapkan juga bahwa DKI Jakarta termasuk ke dalam 10 kota termacet di dunia.

BACA JUGA:

"Kita tahu DKI Jakarta ini selalu masuk dalam 10 kota yang termacet di dunia. kita selalu masuk sebagai 10 besar kota yang termacet di dunia. Setiap hari masuk 996 ribu kendaraan ke Jakarta setiap harinya," kata Jokowi dalam sambutannya saat peresmian LRT Jabodebek, di Stasiun LRT Cawang, Jakarta, Senin, 28 Agustus 2023.

Jokowi juga menyampaikan dikarenakan banyaknya kemacetan kendaraan yang ingin masuk ke Jakarta, mulai muncul beberapa permasalahan mulai dari macet hingga polusi udara.

"Oleh sebab itu macet, polusi juga selalu ada di Jakarta," kata Jokowi.

BACA JUGA:

Dengan kemacetan dan polusi tersebut, Jokowi pun menyebut Pemerintah melakukan langkah antisipatif dengan membangun moda transportasi massal.

"Oleh sebab itu, mengapa dibangun MRT, LRT, KRL, transjakarta, BRT Kereta bandara agar masyarakat kita semua beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal. Memang tidak mudah," kata Jokowi.