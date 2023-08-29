Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LRT Jabodebek Resmi Beroperasi, Ini Jadwal Lengkapnya

Himayatul Azizah , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |05:03 WIB
LRT Jabodebek Resmi Beroperasi, Ini Jadwal Lengkapnya
Jadwal lengkap keberangkatan LRT Jabodebek. (Foto: KAI)
JAKARTA - Jadwal keberangkatan LRT Jabodebek yang telah resmi beroperasi pada Senin, 28 Agustus 2023.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia atau KAI Didiek Hartantyo waktu operasional LRT Jabodebek akan dimulai pukul 05.00 WIB hingga 23.30 WIB.

 BACA JUGA:

"Terdapat 2 line perjalanan yaitu Line Cibubur yang melewati Stasiun Dukuh Atas – Cawang – Stasiun Harjamukti/pp dan Line Bekasi yang melewati Stasiun Dukuh Atas – Cawang – Halim - Stasiun Jatimulya/pp," katanya dari keterangan resmi yang diterima kemarin.

Adapun total 31 trainset (rangkaian kereta) yang akan disediakan, dengan rincian untuk keperluan operasional terdapat 27 trainset (rangkaian kereta), serta sebanyak 4 trainset (rangkaian kereta) akan digunakan sebagai cadangan. Setiap trainset (rangkaian kereta) LRT Jabodebek terdiri atas 6 kereta.

 BACA JUGA:

LRT Jabodebek akan melayani masyarakat di 18 stasiun yang menghubungkan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Stasiun-stasiun tersebut adalah Stasiun Dukuh Atas, Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung, Cawang, TMII, Kampung Rambutan, Ciracas, Harjamukti, Halim, Jatibening Baru, Cikunir I, Cikunir II, Bekasi Barat, dan Jati Mulya.

