HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Perasaan Pertama Sri Mulyani Naik LRT Jabodebek Tanpa Masinis

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |06:45 WIB
Ini Perasaan Pertama Sri Mulyani Naik LRT Jabodebek Tanpa Masinis
Menteri Keuangan Sri Mulyani Naik LRT Jabodebek (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajak masyarakat Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) untuk mulai beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke kereta api ringan (Light Rail Transit/LRT).

"Kita mengharapkan dengan makin banyak masyarakat menggunakan fasilitas transportasi umum, tentu akan mengurangi mobilitas menggunakan mobil pribadi dan akan memperbaiki kualitas dari udara di Jabodebek," ujar Sri Mulyani dalam agenda Peresmian LRT Terintegrasi Jabodebek yang disiarkan virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden dikutip Antara.

Selain itu, Menkeu mengatakan aktivitas masyarakat di wilayah Jabodebek saat ini semakin terhubung dengan hadirnya integrasi jalur dan kereta LRT.

Integrasi kawasan Jakarta dengan sejumlah kota besar penyangga ibu kota menggunakan LRT, katanya, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menunjang mobilisasi masyarakat yang aman dan tepat waktu.

LRT Jabodebek yang menjadi proyek kolaborasi perusahaan BUMN PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Industri Kereta Api (INKA), dan Adhi Karya dikendalikan secara otomatis dari Operation Control Center (OCC) / Backup OCC secara terpusat.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
