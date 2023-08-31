6 Alasan Pelanggan Ojol Batalkan Perjalanan

JAKARTA- Ada 6 alasan pelanggan ojol batalkan perjalanan yang jarang driver tahu. Pasalnya, beberapa penumpang terkadang tidak memberitahukan alasan membatalkan pemesanan yang membuat kesal.

Namun, ada sebagian yang memberitahukan alasan dibatalkannya pesanan. Tentunya, pemberitahuan itu membuat driver memakluminya.

Berikut 6 alasan pelanggan ojol batalkan perjalanan dilansir dari berbagai sumber:

1. Mendadak Hujan

Saat menerima pesanan ternyata tiba-tiba hujan deras. Hal ini membuat penumpang membatalkan pesanan. Alasannya dikarenakan tidak mau terkena air hujan dan ingin beralih ke mobil.

2. Ketemu Pacar

Saat menunggu driver datang, tiba-tiba mendapatkan chat bahwa minta dibatalkan. Alasannya karena bertemu pacar di jalan jadi tidak ingin pergi dengan ojek online