Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

6 Alasan Pelanggan Ojol Batalkan Perjalanan

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |08:42 WIB
6 Alasan Pelanggan Ojol Batalkan Perjalanan
Ilustrasi (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Ada 6 alasan pelanggan ojol batalkan perjalanan yang jarang driver tahu. Pasalnya, beberapa penumpang terkadang tidak memberitahukan alasan membatalkan pemesanan yang membuat kesal.

Namun, ada sebagian yang memberitahukan alasan dibatalkannya pesanan. Tentunya, pemberitahuan itu membuat driver memakluminya.

Berikut 6 alasan pelanggan ojol batalkan perjalanan dilansir dari berbagai sumber:

1. Mendadak Hujan

Saat menerima pesanan ternyata tiba-tiba hujan deras. Hal ini membuat penumpang membatalkan pesanan. Alasannya dikarenakan tidak mau terkena air hujan dan ingin beralih ke mobil.

2. Ketemu Pacar

Saat menunggu driver datang, tiba-tiba mendapatkan chat bahwa minta dibatalkan. Alasannya karena bertemu pacar di jalan jadi tidak ingin pergi dengan ojek online

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170898/ojol-4YPQ_large.jpg
Temui Pimpinan DPR, Driver Ojol Tuntut Aturan Resmi soal Tarif Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170464/demo_ojol_hari_ini-lMHj_large.jpg
Demo Ojol 17 September Diharapkan Hasilkan Solusi Win-Win Bagi Semua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170456/aksi_demo_ojol-IW1T_large.jpg
Ojek Online Gelar Aksi Demo Hari Ini, Apa Tuntutannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170333/ojol-5yHV_large.jpg
Ada Aksi Demo 17 September, Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170069/menko_airlangga-CSMX_large.jpg
Prabowo Beri Diskon 50 Persen Iuran BPJS untuk Ojol, Supir hingga Kurir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167746/ojek_online-IAHa_large.jpg
Berapa Penghasilan Driver Ojol Setiap Bulan? Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement