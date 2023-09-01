Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Kementan Beri Bantuan RJIT di Dua Lokasi Kulonprogo untuk Antisipasi El Nino

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |09:27 WIB
Kementan Beri Bantuan RJIT di Dua Lokasi Kulonprogo untuk Antisipasi El Nino
Kementan beri bantuan RJIT untuk antisipasi el nino. (Foto: dok Kementan)
A
A
A

KULONPROGO - Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan bantuan program Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier atau RJIT untuk pertanian Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bantuan diberikan untuk dua lokasi sebagai salah satu langkah menangani dampak El Nino.

Dua RJIT tersebut diberikan kepada, Poktan Ngudi Makmur, Gotakan, Panjatan, dan Poktan Mugi Raharjo, Banaran, Galur, Kulonprogo, DIY. RJIT ini masing-masing melayani luasan 50 hektare sawah.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan, kegiatan RJIT dilakukan untuk memastikan lahan pertanian mendapatkan irigasi yang akan menjamin kebutuhan air hingga panen.

“Pengelolaan air dilakukan petani untuk memastikan lahannya bisa terus berproduksi. Pengelolaan air bisa dilakukan salah satunya dengan cara merehabilitasi jaringan irigasi. Sehingga air benar-benar dipastikan mengalir ke lahan pertanian. Pengaturannya pun tepat,” ujar Mentan SYL, Kamis (31/8/2023).

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil mengatakan, kegiatan RJIT adalah bagian dari water management. Kegiatan RJIT dilakukan bukan hanya untuk memperbaiki atau membenahi saluran irigasi.

"Tetapi juga memaksimalkan fungsi saluran irigasi agar luas areal tanam bertambah, begitu juga indeks pertanaman dan produktivitas,” kata Ali Jamil.

Dijelaskannya, kegiatan RJIT di daerah ini dilakukan karena kondisi saluran irigasi awalnya berupa saluran tanah. Kondisi ini membuat distribusi air ke lahan sawah kurang lancar dan sering kehilangan air akibat tanah yang porus.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/11/3190062//raperda_ktr-yhzi_large.jpg
Raperda Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta Bakal Ancam UMKM dan Pelaku Event
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/11/3189991//ilustrasi_foto_membuat_invoice_digital-KFpX_large.jpg
Ini Solusi Tantangan Akhir Tahun untuk Penagihan dan Pembayaran Digital, Lebih Fleksibel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/11/3189984//dany_amrul_ichdan-RCpZ_large.jpeg
Bedah Buku Indonesia Naik Kelas, Hilirisasi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3189920//gubsu_bobby_nasution_lepas_sambut_pangdam_ibb-bzuj_large.jpg
Gubsu Bobby Nasution Lepas Sambut Pangdam I/BB, Sumut Solid Atasi Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/11/3189849//ilustrasi_mutasi_kendaraan-ZiFz_large.jpg
Pindah Domisili Kendaraan? Ini Cara Mutasi dan Keringanan Pajaknya di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/11/3189764//sukses_berkarya_sebelum_30-mxoG_large.jpg
Sukses di Usia Muda, Ini Cerita Para Wirausaha di Shopee Dukung Pertumbuhan Ekonomi Digital
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement