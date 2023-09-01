Kementan Beri Bantuan RJIT di Dua Lokasi Kulonprogo untuk Antisipasi El Nino

KULONPROGO - Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan bantuan program Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier atau RJIT untuk pertanian Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bantuan diberikan untuk dua lokasi sebagai salah satu langkah menangani dampak El Nino.

Dua RJIT tersebut diberikan kepada, Poktan Ngudi Makmur, Gotakan, Panjatan, dan Poktan Mugi Raharjo, Banaran, Galur, Kulonprogo, DIY. RJIT ini masing-masing melayani luasan 50 hektare sawah.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan, kegiatan RJIT dilakukan untuk memastikan lahan pertanian mendapatkan irigasi yang akan menjamin kebutuhan air hingga panen.

“Pengelolaan air dilakukan petani untuk memastikan lahannya bisa terus berproduksi. Pengelolaan air bisa dilakukan salah satunya dengan cara merehabilitasi jaringan irigasi. Sehingga air benar-benar dipastikan mengalir ke lahan pertanian. Pengaturannya pun tepat,” ujar Mentan SYL, Kamis (31/8/2023).

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil mengatakan, kegiatan RJIT adalah bagian dari water management. Kegiatan RJIT dilakukan bukan hanya untuk memperbaiki atau membenahi saluran irigasi.

"Tetapi juga memaksimalkan fungsi saluran irigasi agar luas areal tanam bertambah, begitu juga indeks pertanaman dan produktivitas,” kata Ali Jamil.

Dijelaskannya, kegiatan RJIT di daerah ini dilakukan karena kondisi saluran irigasi awalnya berupa saluran tanah. Kondisi ini membuat distribusi air ke lahan sawah kurang lancar dan sering kehilangan air akibat tanah yang porus.