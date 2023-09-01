Bansos Beras 10 Kg Cair Mulai September 2023, Ini Penerimanya

JAKARTA - Menghadapi super El Nino, bantuan sosial (bansos) beras 10 kg akan mulai dicairkan pada September 2023 ini.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan soal cadangan pemerintah untuk dijaga neracanya di daerah masing-masing.

"Saat sekarang, salah satu yang menjadi kritis adalah terkait dengan beras, namun posisi cadangan beras pemerintah per Agustus sebesar 1,5 juta ton, jadi relatif aman dan masih ada sekitar 400-500 ribu (ton) yang bisa diadakan sampai akhir tahun," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Press Statement Hasil Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2023 di Jakarta, Kamis, 31 Agustus 2023.

Jokowi juga menyatakan Program Pangan ini akan dilanjutkan untuk 21,35 juta KPM berupa bantuan beras sebesar 10 kg per KPM per bulannya.

"Ini akan dilakukan di bulan September, Oktober, dan November, maju sebulan dari yang direncanakan sebelumnya," ungkap Airlangga.