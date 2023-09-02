Presiden Resmikan Revitalisasi TMII, PUPR : Wajah Baru TMII Sebagai Ikon dan Ruang Publik Kebanggaan Indonesia

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta, Jumat malam (1/9/2023).

Penataan sarana dan prasarana di kawasan TMII utamanya dalam rangka persiapan sebagai venue pertemuan tingkat internasional di Jakarta, seperti KTT G20 2022 lalu dan KTT ASEAN 2023 dalam waktu dekat. Namun sekaligus juga untuk mengembalikan TMII sebagai ikon dan ruang publik skala besar di Jakarta, seperti Kawasan GBK dan Taman Margasatwa Ragunan yang telah menjadi destinasi wisata rakyat sejak tahun 1970-an.

Peresmian revitalisasi TMII ditandai dengan penekanan ipad dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Jokowi didampingi Wapres Ma'ruf Amin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Turut hadir dalam peresmian sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dan para Direktur Utama BUMN. Presiden Jokowi mengatakan kegiatan revitalisasi TMII merupakan upaya untuk merawat kawasan dan bangunan lama yang bersejarah serta menjadikannya sebagai ikon baru kebanggaan Indonesia.