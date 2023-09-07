Kata Menko Luhut soal Rencana Pertalite Dihapus

JAKARTA – Pemerintah berencana menghapus BBM Pertalite. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa rencana tersebut akan segera dilakukan.

Alasan penghapusan BBM Pertalite ini adalah untuk mengatasi masalah polusi udara.

BACA JUGA: Pertamina Cuma Jual 3 BBM Jenis Pertamax jika Pertalite Dihapus

"Nanti kita lakukan semua itu. Sekarang lagi dihitung supaya ini kan masalah polusi juga. Jadi kita mau etanol berapa persen supaya oktannya (naik)," katanya di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Sebab, lanjut dia, polusi udara lebih banyak disumbangkan oleh sektor transportasi dibandingkan sektor lainnya.

"Karena sampai hari ini kita liat bahwa yang paling banyak berpengaruh terhadap udara ya dari transportasi, ya transportasi itu emisi karbon itu. Maka itu hasil pengetesan di lapangan sekarang 37% sepeda motor tidak lulus uji emisi," katanya.

Maka itu, Luhut menambahkan pemerintah akan melakukan perbaikan terlebih dahulu dari bahan bakar yang digunakan untuk sektor transportasi.