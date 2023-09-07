Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

7 Cara Menghemat BBM Motor

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |21:01 WIB
7 Cara Menghemat BBM Motor
Cara hemat BBM motor. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – 7 cara menghemat BBM (Bahan Bakar Minyak) pada sepeda motor wajib diketahui.

Kehabisan bahan bakar pada saat mengendarai motor kerap menjengkelkan para penggunanya.

 BACA JUGA:

Apalagi jika sedang terburu-buru tetapi harus terpaksa mampir untuk mengisi kembali bahan bakar yang habis.

Ternyata, kebiasaan saat mengendarai sepeda motor dapat mempengaruhi iritnya bahan bakar.

Namun tidak perlu khawatir, Okezone telah merangkum 7 cara menghemat BBM motor yang bisa diterapkan pengendaranya untuk kegunaan sehari-hari, Kamis, (7/9/2023).

 BACA JUGA:

1. Perbaiki gaya berkendara

Hal utama yang perlu diperhatikan pemilik kendaraan bermotor yakni gaya berkendaranya. Bahwasanya berkendara yang buruk dapat mempengaruhi konsumsi bahan bakar menjadi lebih boros. Menerapkan gaya berkendara eco driving, dengan cara tidak menggeber-geber dan menarik gas secara lembut.

2. Periksa tekanan angin pada ban

Memastikan tekanan ban normal, jangan sampai ban kekurangan angin.

3. Bersihkan teratur filter udara

Anda perlu mengetahui bahwa filter udara memiliki peran penting untuk kehematan bahan bakar loh.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
